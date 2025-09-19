Король Малайзии прибыл в Казань

По ее словам, верховный правитель Малайзии впервые находится в России с официальным визитом. Помимо поездки в столицу страны, король решил посетить и Казань. В аэропорту его встретил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Гость, в свою очередь, поздравил его со вступлением в должность.
«Сегодня у Рустама Минниханова еще много рабочих встреч», — добавила Галимова.
Ранее пресс-секретарь сообщала о появлении у Раиса Республики Татарстан своего сообщества в мессенджере Max.
