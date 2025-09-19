Ричмонд
Король Малайзии прибыл в Казань

В Татарстан с визитом прибыл Король Малайзии Султан Ибрагим. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь Раиса РТ Лилия Галимова.

По ее словам, верховный правитель Малайзии впервые находится в России с официальным визитом. Помимо поездки в столицу страны, король решил посетить и Казань. В аэропорту его встретил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Гость, в свою очередь, поздравил его со вступлением в должность.

«Сегодня у Рустама Минниханова еще много рабочих встреч», — добавила Галимова.

Ранее пресс-секретарь сообщала о появлении у Раиса Республики Татарстан своего сообщества в мессенджере Max.

