Фон дер Ляйен 19 сентября объявит о 19-м пакете санкций против РФ

Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выступит 19 сентября с официальным объявлением по очередному пакету рестрикций.
