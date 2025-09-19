Ричмонд
Фон дер Ляйен 19 сентября объявит о 19-м пакете санкций против РФ

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) завершила разработку предложения по 19-му пакету антироссийских санкций, представит его 19 сентября.

Источник: AP 2024

Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выступит 19 сентября с официальным объявлением по очередному пакету рестрикций.

