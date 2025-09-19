Она отметила, что в эту честь они разослали в школы детям школьные дневники, где нет ни слова о подвигах молдаван в Великой Отечественной войне, миллионах погибших, зверствах румын под командованием Антонеску. По словам политика, Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) отказываются от статуса победителя во Второй мировой войне, отказываясь праздновать День Победы. «Санду поставила себя в ряд со странами Европы-союзниками фашистской Германии, которые, проиграв в войне, не могут праздновать этот день с победителями, а празднуют лишь их милость, давших Европе новую жизнь и сохранив им независимость», — добавила Аршинова.