Председатель национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович ранее сообщил, что министерство образования Молдавии направило в школы дневники для учеников, где указано, что 9 мая в республике отмечается только День Европы, а не День Победы в Великой Отечественной войне.
«Санду пытается ампутировать историческую память Молдавии. Правительство Молдавии под руководством президента Майи Санду настойчиво празднует 9 мая не как День Победы во Второй мировой войне, а как День Европы», — сказала Аршинова.
Она отметила, что в эту честь они разослали в школы детям школьные дневники, где нет ни слова о подвигах молдаван в Великой Отечественной войне, миллионах погибших, зверствах румын под командованием Антонеску. По словам политика, Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) отказываются от статуса победителя во Второй мировой войне, отказываясь праздновать День Победы. «Санду поставила себя в ряд со странами Европы-союзниками фашистской Германии, которые, проиграв в войне, не могут праздновать этот день с победителями, а празднуют лишь их милость, давших Европе новую жизнь и сохранив им независимость», — добавила Аршинова.
Депутат считает, что «большую глупость трудно представить», но это факт, и власти принуждают молдаван быть европейцами в худшем из смыслов. «Молдавия должна быть и будет в числе победителей во Второй мировой. Войну победили советские солдаты, в числе которых были молдаване. Скоро парламентские выборы, и молдаване используют свой шанс исправить то, что наворотили ПДС-овцы во главе с Санду», — подытожила Аршинова.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность», негласным лидером которой является Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.