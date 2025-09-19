Юрий Слюсарь оценил организацию местного самоуправления в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал на необходимость сохранения двухуровневой организации местного самоуправления. Об этом донской глава сказал на церемонии вступления в должность.
Избранный глава региона пообещал, что донские власти будут укреплять местные бюджеты, чтобы у муниципалитетов были возможности для решения проблем и быстрой реакции на просьбы людей. При этом развивать планируют не только города, но и малые населенные пункты.
— Местную власть, включая поселенческий уровень, считаю важной частью управленческой команды. Они ближе всего к жителям. Поэтому оптимальным для нашей области будет сохранить двухуровневую организацию местного самоуправления, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Общая цель — развитие Ростовской области, сохранение культуры и традиций, создание новых возможностей.
— Необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, общественных организаций и наших жителей. Рассчитываю, что именно такой слаженной командой единомышленников мы продолжим работать на благо Отечества, нашей малой родины и наших жителей, — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора Ростовской области состоялась в ростовском «ДонЭкспоцентре». Мероприятие посетили члены Совета Федерации от Ростовской области, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания области, представители духовенства, руководители предприятий и организаций, деятели науки, культуры и искусства, бизнесмены и общественные деятели — всего более тысячи человек.