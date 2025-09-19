Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: Контрольно-счетная палата Воронежской области — лучшая в стране

КСП воронежского региона было признано лидером среди аналогичных организаций в стране.

Источник: Максим Блинов/POOL/ТАСС

Данное заключение было представлено специалистами Счетной палаты РФ на пресс-конференции 18 сентября в агентстве ТАСС. Здесь были обнародованы результаты первого в своем роде рейтингового исследования. Губернатор Воронежской области выразил признательность главе Счетной палаты Борису Ковальчуку и всем аудиторам за высокую оценку!

— Поздравляю Председателя областной Контрольно-счетной палаты Игоря Викторовича Селютина и всех сотрудников с этим выдающимся успехом! — поздравил коллектив Александр Викторович.

Глава региона отметил, что независимая проверка, осуществляемая Контрольно-счетной палатой, дает возможность выявлять недочеты в законодательстве и предотвращать возможные правонарушения. Это один из ключевых союзников в работе исполнительных органов власти.

Узнать больше по теме
Башар Асад: биография, путь к власти и личная жизнь экс-президента Сирии
Одним из наиболее часто упоминаемых политиков Ближнего Востока долгие годы оставался президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Ему удавалось удерживать власть во время массовых выступлений 2011 года и в условиях продолжающейся уже второе десятилетие гражданской войны. Но все изменилось в конце 2024 года: собрали главное из биографии бывшего лидера.
Читать дальше