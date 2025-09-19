Гусев: Контрольно-счетная палата Воронежской области — лучшая в стране

Данное заключение было представлено специалистами Счетной палаты РФ на пресс-конференции 18 сентября в агентстве ТАСС. Здесь были обнародованы результаты первого в своем роде рейтингового исследования. Губернатор Воронежской области выразил признательность главе Счетной палаты Борису Ковальчуку и всем аудиторам за высокую оценку!
— Поздравляю Председателя областной Контрольно-счетной палаты Игоря Викторовича Селютина и всех сотрудников с этим выдающимся успехом! — поздравил коллектив Александр Викторович.
Глава региона отметил, что независимая проверка, осуществляемая Контрольно-счетной палатой, дает возможность выявлять недочеты в законодательстве и предотвращать возможные правонарушения. Это один из ключевых союзников в работе исполнительных органов власти.