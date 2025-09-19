Ричмонд
Озвучены окончательные итоги выборов в Воронежскую городскую думу

ЛДПР заняла второе место в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Избирательная комиссия Воронежской области подвела окончательные итоги выборов депутатов Воронежской городской думы VI созыва. Подсчет голосов осуществляла Территориальная избирательная комиссия Ленинского района, которая выполняла функции упраздненного горизбиркома. Явка избирателей в Воронеже составила 19,46%.

Результаты по единому избирательному округу (партийные списки):

· «Единая Россия» — 39,39% голосов (6 мандатов).

· КПРФ — 17,68% (2 мандата).

· «Новые люди» — 16,50% (2 мандата).

· ЛДПР — 10,44% (1 мандат).

· «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,22% (1 мандат).

Результаты по одномандатным округам:

· «Единая Россия» — 19 мандатов.

· «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 1 мандат.

· Самовыдвиженцы — 4 мандата.

Облизбирком также обнародовал сводные данные по выборам в органы местного самоуправления. В них приняли участие шесть партий, а также независимые кандидаты. Большинство мандатов (87,02% или 3153 места) получила «Единая Россия». На втором месте по количеству мандатов в области оказалась ЛДПР (58 мандатов, 1,60%), опередив КПРФ (37 мандатов, 1,02%). Значительную долю мандатов (9,63% или 349 мест) заняли самовыдвиженцы.

Таким образом, по итогам выборов в регионе ЛДПР заняла второе место, сменив КПРФ. Также отмечается уверенный результат партии «Новые люди», впервые участвовавшей в кампании.

