Озвучены окончательные итоги выборов в Воронежскую городскую думу

Облизбирком также обнародовал сводные данные по выборам в органы местного самоуправления. В них приняли участие шесть партий, а также независимые кандидаты. Большинство мандатов (87,02% или 3153 места) получила «Единая Россия». На втором месте по количеству мандатов в области оказалась ЛДПР (58 мандатов, 1,60%), опередив КПРФ (37 мандатов, 1,02%). Значительную долю мандатов (9,63% или 349 мест) заняли самовыдвиженцы.