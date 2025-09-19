Радий Хабиров поручил помочь ремесленникам Башкирии

— В республике действуют меры государственной поддержки — можно получить субсидии на развитие народных художественных промыслов. Нам важно, чтобы вы расширяли свою деятельность, увеличивали ассортимент и повышали качество товаров. Наша задача сегодня — послушать ваши предложения, понять, чем мы ещё можем помочь, — сказал Радий Хабиров. — Также необходимо чётко определить критерии понятий НХП и ремёсла, чтобы отделить их от массового производства. Для этого мы готовы принять ряд нормативных актов. Это позволит адресно оказывать необходимую помощь.