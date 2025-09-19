СМИ: Эр-Рияд утратил доверие к Вашингтону и ищет новых партнеров в сфере безопасности

Американский телеканал CNN подчеркивает, что утрата доверия к США произошла не внезапно, а стала результатом накопившегося разочарования в Соединенных Штатах. Америка, по мнению издания, практически ничего не предприняла, когда в 2019 году крупные нефтяные объекты Саудовской Аравии были атакованы ракетами и беспилотниками. Более того, Вашингтон, как считают страны Персидского залива, не среагировал «должным образом» в 2022 году после ракетного удара йеменских хуситов по Абу-Даби, столице ОАЭ.