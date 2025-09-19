Ричмонд
СМИ: Эр-Рияд утратил доверие к Вашингтону и ищет новых партнеров в сфере безопасности

Саудовская Аравия, которая десятилетиями полагалась на военную защиту США, стремится к созданию нового альянса в области безопасности, пишут американские и турецкие СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В 2023 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман аль-Сауд в интервью телеканалу Fox News заявил, что «сильная Саудовская Аравия означает сильные Соединенные Штаты», и предупредил, что, если США не обеспечат надлежащую безопасность, Эр-Рияд начнет искать других союзников в сфере безопасности, пишет американская газета The Wall Street Journal.

На этой неделе Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне, по условиям которого одна страна окажет военную поддержку другой в случае вторжения в нее третьей стороны. Как подчеркивает WSJ, это соглашение охватывает все военные средства и не исключает, что Саудовская Аравия будет пользоваться защитой «ядерного зонтика» Пакистана. По оценкам американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», Пакистан располагает 170 ядерными боеголовками.

В пятницу министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф подтвердил, что ядерный потенциал Пакистана будет доступен в рамках нового соглашения о взаимной обороне с Саудовской Аравией.

Защита священных исламских мест в Саудовской Аравии является священным долгом Пакистана.

Хаваджа Асиф
министр обороны Пакистана

Более того, он подчеркнул, что к пакистано-саудовскому пакту о взаимной обороне могут присоединиться другие арабские страны, и указал на «право мусульманских стран коллективно защищать свой регион».

Согласно WSJ, в начале 2023 года Саудовская Аравия была близка к нормализации дипломатических отношений с Израилем при посредничестве США.

Однако события последних лет и особенно удар Израиля по Катару 9 сентября этого года пошатнули доверие Эр-Рияда к Вашингтону, который ранее гарантировал безопасность на Ближнем Востоке.

После 9 сентября Саудовская Аравия поняла, что США больше не могут быть «идеальным щитом», пишет WSJ.

Американский телеканал CNN подчеркивает, что утрата доверия к США произошла не внезапно, а стала результатом накопившегося разочарования в Соединенных Штатах. Америка, по мнению издания, практически ничего не предприняла, когда в 2019 году крупные нефтяные объекты Саудовской Аравии были атакованы ракетами и беспилотниками. Более того, Вашингтон, как считают страны Персидского залива, не среагировал «должным образом» в 2022 году после ракетного удара йеменских хуситов по Абу-Даби, столице ОАЭ.

А недавнее нападение Израиля на Катар «похоронило» доверие к США, резюмирует WSJ. Такого же мнения придерживается турецкая газета Daily Sabah. Она считает, что удар Израиля по Дохе при «попустительстве» США стал сигналом другим странам Персидского залива о том, что американская защита является условной и ненадежной. Это ставит под сомнение будущее американской системы безопасности в регионе.

В долгосрочной перспективе, согласно газете, ускорится тенденция к тому, что государства Персидского залива будут отказываться от исключительной зависимости от Вашингтона.

Случившееся 9 сентября дестабилизирует баланс между Вашингтоном и его партнерами по Персидскому заливу: если союзники США почувствуют себя незащищенными, они отвернутся от США, что ослабит стратегические позиции Америки на Ближнем Востоке, заключает Daily Sabah.