Губернатор Ростовской области поблагодарил за доверие избирателей и президента

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь после вступления в должность главы региона поблагодарил за доверие жителей Дона и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба областного главы.
— В этот волнительный и ответственный для меня момент хочу сказать спасибо жителям, которые оказали мне доверие на выборах. Благодарю президента Владимира Владимировича Путина, который почти год назад назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора в моей родной и любимой Ростовской области, — сказал Юрий Слюсарь.
Слова признательности также были адресованы и тем, кто поддержал других кандидатов.
— Считаю, что программы всех кандидатов были нацелены на благополучие края, приглашаю своих оппонентов к сотрудничеству, — добавил Юрий Слюсарь.
Избранный губернатор Ростовской области отметил, что место торжественной церемонии вступления в должность для него символично, так как связано с вертолетным заводом, где всю свою трудовую жизнь проработал его отец Борис Николаевич Слюсарь — почетный гражданин Ростовской области.
— Постараюсь на губернаторской работе быть достойным его памяти. Считаю своим долгом сделать все, чтобы Ростовская область устойчиво развивалась, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора Ростовской области состоялась в «ДонЭкспоцентре». Мероприятие посетили более тысячи человек — члены Совета Федерации от Ростовской области, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания области, представители духовенства, руководители предприятий и организаций, деятели науки, культуры и искусства, бизнесмены и общественные деятели.