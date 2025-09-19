Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Ростовской области поблагодарил за доверие избирателей и президента

Юрий Слюсарь: Считаю своим долгом сделать все, чтобы Ростовская область развивалась.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь после вступления в должность главы региона поблагодарил за доверие жителей Дона и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба областного главы.

— В этот волнительный и ответственный для меня момент хочу сказать спасибо жителям, которые оказали мне доверие на выборах. Благодарю президента Владимира Владимировича Путина, который почти год назад назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора в моей родной и любимой Ростовской области, — сказал Юрий Слюсарь.

Слова признательности также были адресованы и тем, кто поддержал других кандидатов.

— Считаю, что программы всех кандидатов были нацелены на благополучие края, приглашаю своих оппонентов к сотрудничеству, — добавил Юрий Слюсарь.

Избранный губернатор Ростовской области отметил, что место торжественной церемонии вступления в должность для него символично, так как связано с вертолетным заводом, где всю свою трудовую жизнь проработал его отец Борис Николаевич Слюсарь — почетный гражданин Ростовской области.

— Постараюсь на губернаторской работе быть достойным его памяти. Считаю своим долгом сделать все, чтобы Ростовская область устойчиво развивалась, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Напомним, церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора Ростовской области состоялась в «ДонЭкспоцентре». Мероприятие посетили более тысячи человек — члены Совета Федерации от Ростовской области, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания области, представители духовенства, руководители предприятий и организаций, деятели науки, культуры и искусства, бизнесмены и общественные деятели.