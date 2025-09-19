Губернатор Ростовской области поблагодарил за доверие избирателей и президента

— В этот волнительный и ответственный для меня момент хочу сказать спасибо жителям, которые оказали мне доверие на выборах. Благодарю президента Владимира Владимировича Путина, который почти год назад назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора в моей родной и любимой Ростовской области, — сказал Юрий Слюсарь.