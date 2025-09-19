Назначен временно исполняющий полномочия главы Кыштымского округа

Ранее сообщалось, что 18 сентября Собрание депутатов Кыштыма приняло досрочную отставку по собственному желанию главы города Людмилы Шеболаевой. Ей 72 года, она возглавляла город с 2010 года. Полномочия истекали в ноябре 2025-го.