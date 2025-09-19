Назначен временно исполняющий полномочия главы Кыштымского округа

Постановление 19 сентября подписал и.о. губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.
«Назначить Заикина Алексея Александровича временно исполняющим полномочия главы Кыштымского городского округа», — говорится в документе.
В настоящее время он занимает должность заместитель главы этого же округа по экономике и инвестициям.
Ранее сообщалось, что 18 сентября Собрание депутатов Кыштыма приняло досрочную отставку по собственному желанию главы города Людмилы Шеболаевой. Ей 72 года, она возглавляла город с 2010 года. Полномочия истекали в ноябре 2025-го.
Людмила Шеболаева по результатам выборов депутатов Горсобрания нового созыва получила мандат. Как ожидается, она станет председателем представительного органа.