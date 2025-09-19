Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначен временно исполняющий полномочия главы Кыштымского округа

Назначен временно исполняющий полномочия главы Кыштымского округа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Постановление 19 сентября подписал и.о. губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

«Назначить Заикина Алексея Александровича временно исполняющим полномочия главы Кыштымского городского округа», — говорится в документе.

В настоящее время он занимает должность заместитель главы этого же округа по экономике и инвестициям.

Ранее сообщалось, что 18 сентября Собрание депутатов Кыштыма приняло досрочную отставку по собственному желанию главы города Людмилы Шеболаевой. Ей 72 года, она возглавляла город с 2010 года. Полномочия истекали в ноябре 2025-го.

Людмила Шеболаева по результатам выборов депутатов Горсобрания нового созыва получила мандат. Как ожидается, она станет председателем представительного органа.