Захарова иронично высказалась о наличии у Умерова недвижимости в США

Центр противодействия коррупции нашел у семьи экс-министра обороны Рустемы Умерова в США восемь элитных объектов недвижимости — во Флориде и Нью-Йорке. Их общая стоимость может достигать почти $10 млн. В СНБО заявили, что раскрытие этой информации создает «прямые риски для безопасности» семьи политика. В Верховной раде уже назвали Умерова одним из «наихудших министров обороны в украинской истории». Это уже не первый коррупционный скандал, в который попадает Умеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».