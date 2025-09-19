Ричмонд
Встречу Лаврова и Рубио запланировали на 80-й сессии Генассамблеи ООН

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланировали провести встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности Василий Небензя, передает телеграм-канал «Вести».

Источник: Reuters

«Повестки как таковой пока нет, но такая встреча [Лаврова и Рубио] планируется», — сказал Небензя.

Он отметил, что политики обсудят спектр двусторонних и многосторонних проблем, но конкретных деталей повестки пока нет.

Лавров и Рубио последний раз лично встретились в июле на полях АСЕАН в Куала-Лумпуре. До того Захарова сообщала о планируемой в рамках АСЕАН встрече.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября следующего года.

В июне председателем 80-й сессии избрали бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая была единственным кандидатом на эту должность. В августе президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации, возглавляемой главой МИДа Сергеем Лавровым. Позже, 18 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН запланировано на 27 сентября. Позднее дата еще будет подтверждена, сказала Захарова.

