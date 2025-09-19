Встречу Лаврова и Рубио запланировали на 80-й сессии Генассамблеи ООН

В июне председателем 80-й сессии избрали бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая была единственным кандидатом на эту должность. В августе президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации, возглавляемой главой МИДа Сергеем Лавровым. Позже, 18 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН запланировано на 27 сентября. Позднее дата еще будет подтверждена, сказала Захарова.