FT узнала о планах сенаторов США усилить давление на Россию

Инициативу представят председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш (республиканец) и ведущий демократ в комитете Джин Шахин. «Эти суда и продажа нефти, которой они способствуют, напрямую угрожают безопасности Америки и Европы и будут остановлены», — приводит FT цитату из заявления Риша.