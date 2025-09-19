Ричмонд
FT узнала о планах сенаторов США усилить давление на Россию

Американские сенаторы 19 сентября представят в конгрессе новый законопроект, который «значительно расширит» санкции США в отношении так называемого теневого флота России, сообщает Financial Times.

Источник: Reuters

Корабли российского теневого флота, как считают западные страны, Россия использует при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций.

Инициативу представят председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш (республиканец) и ведущий демократ в комитете Джин Шахин. «Эти суда и продажа нефти, которой они способствуют, напрямую угрожают безопасности Америки и Европы и будут остановлены», — приводит FT цитату из заявления Риша.

Законопроект также затрагивает российские проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и расширяет санкции в отношении оборонно-промышленного комплекса России, пишет издание.

Инициатива поддержана двухпартийной группой сенаторов, а также союзниками президента США Дональда Трампа — Линдси Грэмом и главой сенатского комитета по разведке Томом Коттоном.

Грэм является автором двух законопроектов, нацеленных на усиление давления на Россию. Первый — «с сокрушительными санкциями» — предусматривает введение 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть. Второй подразумевает признание России и Белоруссии странами — спонсорами терроризма.

В начале августа FT писала, что администрация Трампа рассматривает дополнительные санкции в отношении теневого флота как «легкий первый шаг» для воздействия на Россию.

Handelsblatt сообщала, что в новый, 19-й пакет санкций ЕС против России, который Еврокомиссия представит 19 сентября, также войдут меры в отношении теневого флота. Под санкциями Евросоюза находятся свыше 400 танкеров, США при предшественнике Трампа Джо Байдене ввели ограничения в отношении более 200 судов.

Москва считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что попытки «нагадить» и навредить «теневому флоту» России приведут к общим проблемам.

