Губернатор Прикамья подписал распоряжение о сложении полномочий правительства

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о сложении полномочий действующего правительства. Это стандартная процедура, которая проводится автоматически после переизбрания главы региона. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Пермского края.
Важно уточнить, что это не отставка из-за каких-либо нарушений, а предусмотренная законом формальность. Действующее правительство продолжит работать в полном объёме до формирования нового состава кабинета министров.
Новое правительство должно быть сформировано в течение трёх месяцев.
Напомним, 18 сентября состоялась инаугурация Дмитрия Махонина, который вступил в должность на второй срок.