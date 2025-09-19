Ричмонд
Губернатор Прикамья подписал распоряжение о сложении полномочий правительства

Новый состав должны сформировать в течение трех месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о сложении полномочий действующего правительства. Это стандартная процедура, которая проводится автоматически после переизбрания главы региона. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Пермского края.

Важно уточнить, что это не отставка из-за каких-либо нарушений, а предусмотренная законом формальность. Действующее правительство продолжит работать в полном объёме до формирования нового состава кабинета министров.

Новое правительство должно быть сформировано в течение трёх месяцев.

Напомним, 18 сентября состоялась инаугурация Дмитрия Махонина, который вступил в должность на второй срок.