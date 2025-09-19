В Крым прибыли послы Буркина-Фасо, Мали и Нигера в Крым

Сергей Аксёнов поприветствовал высоких гостей из трех африканских государств, поблагодарив их за визит в Республику Крым.
Как отмечает наш Президент, укрепление связей с Африкой является одним из приоритетных направлений внешней политики нашего государства. Ваш визит имеет большое значение и для российского Крыма. Сегодня мы можем открыто, в дружеской обстановке обсудить потенциал развития наших взаимоотношений, установить более тесные контакты, которые, уверен, в будущем перерастут в реализацию общих программ и проектов. Самое главное, что наши намерения исключительно дружеские, направлены на то, чтобы найти точки соприкосновения, — сказал Глава Крыма.
Также Сергей Аксёнов выразил готовность Республики Крым к экономическому взаимодействию с Буркина-Фасо, Мали и Нигером. В ходе вашего визита постараемся продемонстрировать все наши возможности, чтобы у вас сложилось полное понимание того, что Крым, как субъект Российской Федерации, может предложить. А предложить мы можем многое. Надеюсь, наша сторона в скором будущем посетит ваши страны, и наши дружеские отношения постепенно перерастут в рабочие. Знаю, что ряд представителей крымского бизнеса уже установили контакты с потенциальными партнерами и профильными министерствами в африканских странах. Кроме того, мы готовы рассмотреть варианты и возможности для обучения студентов из африканских стран в крымских вузах, — отметил Глава республики. Отдельно Сергей Аксёнов выразил признательность Комитету Государственной Думы Федерального Собрания РФ по международным делам, Министерству иностранных дел РФ, а также руководству Буркина-Фасо, Мали и Нигера за организацию сегодняшней встречи:
Доброжелательное отношение, взаимное уважение — это то, что в результате принесет свои плоды, прежде всего, конечно, в экономической сфере. Будем рады, если наши братские взаимоотношения проявятся на деле. Будем созидать вместе.
Среди прочего, в рамках мероприятия стороны обсудили возможности организации и обмена экономическими и деловыми миссиями представителей предпринимательских сообществ своих государств.
Послы трех стран Африки поблагодарили Сергей Аксёнова и Совет министров РК за радушный прием. Также состоялся обмен сувенирами.
В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Савельев, представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Симферополе Артем Березовский, заместитель министра экономического развития Республики Крым Сергей Королев, другие.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.