В Крым прибыли послы Буркина-Фасо, Мали и Нигера в Крым

Также Сергей Аксёнов выразил готовность Республики Крым к экономическому взаимодействию с Буркина-Фасо, Мали и Нигером. В ходе вашего визита постараемся продемонстрировать все наши возможности, чтобы у вас сложилось полное понимание того, что Крым, как субъект Российской Федерации, может предложить. А предложить мы можем многое. Надеюсь, наша сторона в скором будущем посетит ваши страны, и наши дружеские отношения постепенно перерастут в рабочие. Знаю, что ряд представителей крымского бизнеса уже установили контакты с потенциальными партнерами и профильными министерствами в африканских странах. Кроме того, мы готовы рассмотреть варианты и возможности для обучения студентов из африканских стран в крымских вузах, — отметил Глава республики. Отдельно Сергей Аксёнов выразил признательность Комитету Государственной Думы Федерального Собрания РФ по международным делам, Министерству иностранных дел РФ, а также руководству Буркина-Фасо, Мали и Нигера за организацию сегодняшней встречи: