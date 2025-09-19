Лукашенко сказал, что в Беларуси «пока получается», хотя ей завидуют

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в республике «пока получается», хотя ей и завидуют. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 19 сентября 2025 года, в ходе рабочей поездки по Гродненской области. Президент, в частности, посетил Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь. Вместе с сопровождавшим его митрополитом Вениамином Александр Лукашенко затронул, как передает БелТА, тему воспитания молодежи и приобщения ее к религии.
Лукашенко отметил, что в церкви «гнать никого не надо», а вот создавать условия для того, чтобы молодежь посещала храмы, целесообразно и необходимо.
— Где-то надо чуть-чуть и приспособиться, чтобы люди были наши, чтобы они были в церкви, — сказал Лукашенко.
Президент добавил, что на данном этапе Беларусь с подобной задачей в полной мере справляется.
— Пока получается. В Беларуси — как нигде. Но в этом наша и беда — зависть и прочее, — обобщил Лукашенко.
