Лукашенко сказал, что в Беларуси «пока получается», хотя ей завидуют

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в республике «пока получается», хотя ей и завидуют. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 19 сентября 2025 года, в ходе рабочей поездки по Гродненской области. Президент, в частности, посетил Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь. Вместе с сопровождавшим его митрополитом Вениамином Александр Лукашенко затронул, как передает БелТА, тему воспитания молодежи и приобщения ее к религии.