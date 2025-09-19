Ричмонд
Как КНДР тестировала, запускала и взрывала беспилотники. Фото

В КНДР прошли испытания беспилотников, которыми лично руководил глава государства Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На кадрах, которые публикует агентство, виден сам Ки Чен Ын.

Источник: Reuters

Также показаны полеты дронов, удары с их помощью по различным объектам.

Источник: Reuters

Были протестированы стратегические и тактические разведывательные дроны, а также ударные беспилотники серии «Кымсон».

Источник: Reuters
Источник: Reuters

Ранее, в ноябре 2024 года, в КНДР проводились испытания ударных дронов-камикадзе, которые Ким Чен Ын назвал новой необходимостью в военной сфере, призвав к скорейшему началу серийного производства.

