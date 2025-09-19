Как КНДР тестировала, запускала и взрывала беспилотники. Фото

На кадрах, которые публикует агентство, виден сам Ки Чен Ын.
Также показаны полеты дронов, удары с их помощью по различным объектам.
Были протестированы стратегические и тактические разведывательные дроны, а также ударные беспилотники серии «Кымсон».
Ранее, в ноябре 2024 года, в КНДР проводились испытания ударных дронов-камикадзе, которые Ким Чен Ын назвал новой необходимостью в военной сфере, призвав к скорейшему началу серийного производства.
