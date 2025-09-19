Делегация Габона прибыла в Нижегородскую область

Ректор отметил, что габонские студенты активно участвуют в научных конференциях и культурных мероприятиях. Он выразил надежду, что визит послужит стимулом для увеличения числа студентов из Габона в будущем. Также он сообщил, что университет расширяет сотрудничество с африканскими партнёрами и принимает участие в работе Российско-Африканского сетевого университета. В рамках этого сотрудничества уже два года подряд в ННГУ проходят летние школы по медико-биологической тематике с участием студентов из стран Африки.