Делегация Габона прибыла в Нижегородскую область

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула значимость развития отношений с африканскими странами. По её словам, регион активно выстраивает партнёрства с почти 30 государствами Африки, и Габон рассматривается как перспективный партнёр. В настоящее время в регионе обучаются 16 студентов из Габона, большинство из них — в ННГУ имени Н. И. Лобачевского.
В рамках визита запланирована встреча делегации с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым, на которой будут обсуждаться возможности сотрудничества между городами Габона и Нижним Новгородом.
Также гости посетят ННГУ имени Лобачевского, где состоится встреча с руководством университета и студентами из Габона. Ректор вуза Олег Трофимов сообщил, что в университете обучается более 25 тысяч студентов и аспирантов из почти 100 стран мира. В настоящее время в ННГУ учатся 12 студентов из Габона, четверо из которых поступили по межправительственной квоте РФ.
Ректор отметил, что габонские студенты активно участвуют в научных конференциях и культурных мероприятиях. Он выразил надежду, что визит послужит стимулом для увеличения числа студентов из Габона в будущем. Также он сообщил, что университет расширяет сотрудничество с африканскими партнёрами и принимает участие в работе Российско-Африканского сетевого университета. В рамках этого сотрудничества уже два года подряд в ННГУ проходят летние школы по медико-биологической тематике с участием студентов из стран Африки.
Кроме деловой программы для делегации подготовлены культурные мероприятия, включая экскурсию по территории Нижегородского кремля и прогулку по Стрелке.