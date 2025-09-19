Ричмонд
Ерболат Досаев получил должность в Администрации президента

Указом главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович назначен заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Kapital.kz

Досаев Ерболат Аскарбекович родился 21 мая 1970 года.

Окончил Алматинский энергетический институт, Московский государственный технический университет им. Баумана.

В 1993—1994 годы — менеджер МНПП «Искер».

В 1994 году — заместитель директора МП «Вега».

С 1994 по 1996 год — заместитель директора, директор ТОО «Фирма “Акцепт”.

В 1996—1997 годы — директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация “Акцепт”.

В 1997 году — заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем».

С августа 1997 по март 1998 года — председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк».

С марта по июль 1998 года — советник премьер-министра Республики Казахстан.

С 1999 по 2001 год — член Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.

С 1998 по 2000 год — вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.

В 2000—2001 годы — вице-министр финансов Республики Казахстан.

В 2001—2002 годы — председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

В 2002—2003 годы — председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

В 2003—2004 годы — министр финансов Республики Казахстан, управляющий Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане.

С 2004 по 2006 год — министр здравоохранения Республики Казахстан.

В 2012—2013 годы — министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

В 2013—2014 годы — министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 год — министр национальной экономики Республики Казахстан.

С июля 2016 года по 29 августа 2017 года — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек”.

С 29 августа 2017 года по 25 февраля 2019 года — заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

С 2019 по 2022 год — председатель Национального банка РК.

С января 2022 по 24 мая 2025 года — аким Алматы.

С 19 сентября 2025 года — заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Прочие должности:

С 9 октября 2017 года — вошел в правление Нацбанка.

С 20 октября 2017 года — стал председателем совета директоров фонда развития предпринимательства «Даму».