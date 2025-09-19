Ерболат Досаев получил должность в Администрации президента

Досаев Ерболат Аскарбекович родился 21 мая 1970 года.
Окончил Алматинский энергетический институт, Московский государственный технический университет им. Баумана.
В 1993—1994 годы — менеджер МНПП «Искер».
В 1994 году — заместитель директора МП «Вега».
С 1994 по 1996 год — заместитель директора, директор ТОО «Фирма “Акцепт”.
В 1996—1997 годы — директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация “Акцепт”.
В 1997 году — заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем».
С августа 1997 по март 1998 года — председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк».
С марта по июль 1998 года — советник премьер-министра Республики Казахстан.
С 1999 по 2001 год — член Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.
С 1998 по 2000 год — вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.
В 2000—2001 годы — вице-министр финансов Республики Казахстан.
В 2001—2002 годы — председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.
В 2002—2003 годы — председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.
В 2003—2004 годы — министр финансов Республики Казахстан, управляющий Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане.
С 2004 по 2006 год — министр здравоохранения Республики Казахстан.
В 2012—2013 годы — министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.
В 2013—2014 годы — министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 2014 по 2016 год — министр национальной экономики Республики Казахстан.
С июля 2016 года по 29 августа 2017 года — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек”.
С 29 августа 2017 года по 25 февраля 2019 года — заместитель премьер-министра Республики Казахстан.
С 2019 по 2022 год — председатель Национального банка РК.
С января 2022 по 24 мая 2025 года — аким Алматы.
С 19 сентября 2025 года — заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Прочие должности:
С 9 октября 2017 года — вошел в правление Нацбанка.
С 20 октября 2017 года — стал председателем совета директоров фонда развития предпринимательства «Даму».