В Госдуме отреагировали на размещение базы НАТО у границы РФ

Депутат Госдумы Андрей Колесник напомнил, что ранее остров Борнхольм занимали российские войска, но благодаря доброй воле правительства СССР его передали Дании. Парламентарий констатировал, что датчане не оценили добрую волю Советского Союза. Он отметил, что на острове в юго-западной части Балтийского моря по сравнению с другими частями Дании больше солнечных дней в году, поэтому он считается курортной зоной, где отдыхают многие знаменитости. По мнению политика, превращать курорт в военную базу «неразумно». Депутат считает, что решение НАТО превращает остров в угрозу для России, так как противокорабельный комплекс будет направлен в проливную зону, через которую проходят суда в Северное море и Атлантический океан.