В Госдуме отреагировали на размещение базы НАТО у границы РФ

Ранее российский посол в Копенгагене Владимир Барбин акцентировал внимание на том, что власти Дании используют Борнхольм как форпост своих вооруженных сил, что угрожает безопасности России. Дипломат заявил, что на острове вблизи Калининградской области будет размещаться военная база с численностью подразделений до 2,5 тысячи бойцов. Кроме того, на Борнхольме развернут мобильный береговой ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения надводных целей, пишет «Лента.ру».
Депутат Госдумы Андрей Колесник напомнил, что ранее остров Борнхольм занимали российские войска, но благодаря доброй воле правительства СССР его передали Дании. Парламентарий констатировал, что датчане не оценили добрую волю Советского Союза. Он отметил, что на острове в юго-западной части Балтийского моря по сравнению с другими частями Дании больше солнечных дней в году, поэтому он считается курортной зоной, где отдыхают многие знаменитости. По мнению политика, превращать курорт в военную базу «неразумно». Депутат считает, что решение НАТО превращает остров в угрозу для России, так как противокорабельный комплекс будет направлен в проливную зону, через которую проходят суда в Северное море и Атлантический океан.
Колесник предположил, что, размещая на Борнхольме военную базу, Североатлантический альянс пытается сократить возможности мореплавания для российских кораблей.
«Идет эскалация вокруг Калининградской области, в Балтийском море. Милитаризация острова Борнхольм — это очередной шаг для того, чтобы сделать Балтийское море внутренним морем НАТО», — добавил парламентарий.
Депутат заверил, что Россия способна купировать угрозы со стороны Дании.
Ранее стало известно, что Дания предоставила территорию для строительства завода украинской оборонной компании Fire Point. На предприятии планируется выпускать ракетное топливо, дроны и снаряды для минометов.