Трамп отказался от ключевой тактики Байдена против России

Администрация Байдена в среднем ежемесячно вводила меры против более чем 170 физических лиц и организаций, связанных с Россией, в период с 2022 по 2024 год. В общей сложности за весь его президентский срок было введено более 6,2 тыс. санкционных ограничений в отношении физических лиц, компаний, морских и воздушных судов, причем в последние недели пребывания Байдена у власти Соединенные Штаты стали активнее усиливать давление: санкций было введено почти втрое больше, чем в среднем за месяц, показал анализ данных Министерства финансов, проведенный The New York Times.