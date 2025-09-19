Трамп отказался от ключевой тактики Байдена против России

Экс-президент США Джо Байден часто вводил новые санкции против Москвы из-за начала военной операции на Украине, но Дональд Трамп, ставший его преемником, отказался от этой стратегии, пишет The Washington Post (WP), проанализировавшая его заявления и собравшая мнения экспертов. Издание напоминает, что с начала своего второго срока президент США не ввел против России ни одного пакета ограничений.
Выставляя условия, такие, как предварительный отказ всех стран НАТО от закупок нефти у Москвы, Трамп демонстрирует нежелание напрямую вводить санкции против России, утверждает WP. Президент США продолжает подталкивать к мерам европейских союзников, но это не противоречит его тактике касательно санкций со стороны самого Вашингтона, пишет газета.
Тот факт, что Европейский союз отсрочил представление 19-го пакета санкций, в основном направленного против банков, энергетики и криптовалютной индустрии, может свидетельствовать о том, что администрация США прорабатывает с Брюсселем некоторый набор совместных шагов, как того и требовал Трамп, отмечает WP.
Опрошенные газетой эксперты отметили, что отказ Трампа от обновления санкций со временем может привести к снижению их эффективности. Президент США говорил, что и так считает европейские санкции недейственными, поскольку страны ЕС продолжают закупать российские энергоносители.
Администрация Байдена в среднем ежемесячно вводила меры против более чем 170 физических лиц и организаций, связанных с Россией, в период с 2022 по 2024 год. В общей сложности за весь его президентский срок было введено более 6,2 тыс. санкционных ограничений в отношении физических лиц, компаний, морских и воздушных судов, причем в последние недели пребывания Байдена у власти Соединенные Штаты стали активнее усиливать давление: санкций было введено почти втрое больше, чем в среднем за месяц, показал анализ данных Министерства финансов, проведенный The New York Times.
По информации источников NBC, Трамп говорил советникам, что полон решимости не портить отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Республиканец считал, что урегулировать конфликт на Украине будет проще из-за уровня отношений, сложившихся у него с российским лидером.
Европейские дипломаты считают, что Трамп на данный момент пытается избежать ужесточения антироссийских санкций, и потому выдвигает Евросоюзу требования, которые, как предполагает, тот не выполнит, писала WSJ. Кроме установки для всех стран НАТО не покупать российскую нефть они включают вторичные санкции против Китая и Индии.
Москва считает ограничения Запада незаконными.