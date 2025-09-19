Ричмонд
В России оценили вероятность встречи Путина и Зеленского в этом году

Переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне требуют тщательной подготовки. Так на вопрос «Ленты.ру» о вероятности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца года ответил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Он заявил о необходимости тщательной подготовки переговоров глав государств, отметив, что спонтанное проведение безответственно и не приведет ни к каким результатам даже на теоретическом уровне.

«Такие важные встречи на президентском уровне надо тщательнейшим образом готовить. С бухты-барахты проводить их просто несерьезно. Потому что ни к чему они даже теоретически привести не смогут», — указал Карасин.

Сенатор также добавил, что в ближайшее время в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня ООН. Он отметил, что в мероприятиях примут участие делегации из разных стран.

Политик выразил надежду, что в сложившейся ситуации возобладает здравый смысл, и позиция, озвученная российским президентом, будет принята к сведению киевским режимом. Карасин также констатировал, что в последнее время международное сообщество демонстрирует более объективный подход к пониманию текущей ситуации.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о продолжении Киевом переговоров с Москвой по гуманитарным вопросам. Отдельно он отметил, что завершить конфликт может только американский лидер Дональд Трамп.

