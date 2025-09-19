Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство образования выкинуло День Победы из расписания молдавских школ: «У кого ещё остались сомнения, что PAS — это путь к возрождению нацизма?»

Министерство образования Молдовы отменило День Победы над нацизмом.

Источник: Комсомольская правда

«С началом учебного года в школы Молдовы стали поступать дневники вот такого содержания. Теперь 9 мая в Республике Молдова отмечается только день Европы и день рождения румынского поэта Лучиана Блага. Ни Второй Мировой, ни Великой Отечественной, ни Холокоста, ни жертв, ни героев. Только Европа и Блага, пишет глава Национального Комитета “Победа” Алексей Петрович.

А между тем, в Трудовом кодексе Республики Молдова 9 мая по-прежнему является государственным праздником — Днём Победы и памяти павших героев. Судя по всему министерство образования настолько уверено в победе PAS, что заранее подготовило дневники, чтобы два раза не вставать.

У кого ещё остались сомнения, что PAS — это путь к возрождению нацизма?".

В школьных дневниках День Победы не упоминается. Фото: соцсети.

Министры не заглядывают в Конституцию. Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Министры не заглядывают в Конституцию.

Читайте также:

Власти обвиняют граждан страны в продаже голосов: Признаемся, всех жителей Молдовы подкупила именно ПАС — своей бездарной политикой, ведущей страну в пропасть.

Какой смысл кому-то платить за голос избирателя, если никак не проверить, как он на самом деле проголосовал? (далее…).

В Молдове агония ПАС переходит в последнюю стадию: Истерика и высокомерие «топов» партии переходит в хамство и ругань.

Члены правительства и парламента не раз замечены, убегающими от вопросов журналистов от оппозиции (далее…).

ПАС лишила право голосовать почти 1 миллион граждан Молдовы: Но даже если страну обнесут колючей проволокой и поставят автоматчиков у избирательных участков, правящей партии это не поможет.

Санду-ПАС намерены заблокировать все выезды из Приднестровья перед выборами — уже начали внезапный ремонт семи мостов (далее…).