Министерство образования выкинуло День Победы из расписания молдавских школ: «У кого ещё остались сомнения, что PAS — это путь к возрождению нацизма?»

«С началом учебного года в школы Молдовы стали поступать дневники вот такого содержания. Теперь 9 мая в Республике Молдова отмечается только день Европы и день рождения румынского поэта Лучиана Блага. Ни Второй Мировой, ни Великой Отечественной, ни Холокоста, ни жертв, ни героев. Только Европа и Блага, пишет глава Национального Комитета “Победа” Алексей Петрович.