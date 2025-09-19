«С началом учебного года в школы Молдовы стали поступать дневники вот такого содержания. Теперь 9 мая в Республике Молдова отмечается только день Европы и день рождения румынского поэта Лучиана Блага. Ни Второй Мировой, ни Великой Отечественной, ни Холокоста, ни жертв, ни героев. Только Европа и Блага, пишет глава Национального Комитета “Победа” Алексей Петрович.
А между тем, в Трудовом кодексе Республики Молдова 9 мая по-прежнему является государственным праздником — Днём Победы и памяти павших героев. Судя по всему министерство образования настолько уверено в победе PAS, что заранее подготовило дневники, чтобы два раза не вставать.
У кого ещё остались сомнения, что PAS — это путь к возрождению нацизма?".
В школьных дневниках День Победы не упоминается. Фото: соцсети.
Министры не заглядывают в Конституцию. Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Министры не заглядывают в Конституцию.
