Партия «Сердце Молдовы» обвинила Минюст в злоупотреблении властью

По мнению партии, минюст также полностью проигнорировал статью 21 Закона о политических партиях, в которой сказано, что деятельность партий не может быть ограничена в ходе избирательной кампании. «Мы обращаемся к наблюдателям, которые мониторят парламентские выборы, — взять этот беспрецедентный случай под контроль и дать ему оценку в рамках своих полномочий. Также мы обращаемся к гражданам и ко всему политическому классу с призывом осознать: создан опасный прецедент, который на годы вперёд подрывает демократию в Республике Молдова», — подчеркивается в сообщении.