В Правительстве Татарстана свои посты сохранили девять вице-премьеров

Кроме того, Ринат Садыков, занимавший должность министра по делам молодежи РТ, стал заместителем Премьер-министра Татарстана, курирующим восстановление подшефных городов — Лисичанска и Рубежного. Ранее эту должность занимал Фаниль Аглиуллин.