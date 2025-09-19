Ричмонд
В Правительстве Татарстана свои посты сохранили девять вице-премьеров

Депутаты поддержали кандидатуры заместителей Премьер-министра Татарстана, предложенные Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Решение было принято сегодня на 12-м заседании Государственного Совета РТ.

На должность первого заместителя Премьер-министра РТ согласована кандидатура Рустама Нигматуллина.

Одобрены кандидатуры Василя Шайхразиева, Лейлы Фазлеевой и Романа Шайхутдинова на пост заместителей Премьер-министра Татарстана.

Шамиль Гафаров сохранил должность заместителя Премьер-министра РТ — руководителя Аппарата Кабинета Министров РТ.

Олег Коробченко поддержан депутатами в должности заместителя Премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ, Марат Зяббаров — заместителя Премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, Мидхат Шагиахметов — заместителя Премьер-министра РТ — министра экономики РТ.

Равиль Ахметшин продолжит работать в должности заместителя Премьер-министра РТ — Полномочного представителя Татарстана в России.

Кроме того, Ринат Садыков, занимавший должность министра по делам молодежи РТ, стал заместителем Премьер-министра Татарстана, курирующим восстановление подшефных городов — Лисичанска и Рубежного. Ранее эту должность занимал Фаниль Аглиуллин.