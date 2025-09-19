Алексей Песошин вновь стал премьер-министром Татарстана

Минниханов подчеркнул, что Алексей Песошин с 2014 года занимает должность первого заместителя премьер-министра, а с 2017 года стал главой правительства Татарстана. До этого мужчина работал в Казани на разных позициях и достиг значительных успехов в своей карьере. В результате республика стабильно входит в число ведущих регионов страны.