Алексей Песошин вновь стал премьер-министром Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Алексея Песошина на должность премьер-министра республики. Об этом стало известно на 12-м заседании Государственного совета региона. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Песошина на этот пост.
Минниханов подчеркнул, что Алексей Песошин с 2014 года занимает должность первого заместителя премьер-министра, а с 2017 года стал главой правительства Татарстана. До этого мужчина работал в Казани на разных позициях и достиг значительных успехов в своей карьере. В результате республика стабильно входит в число ведущих регионов страны.
Особое внимание в работе правительства региона уделяется задачам, связанным со специальной военной операцией. Под руководством Алексея Песошина в Татарстане налажена системная поддержка участников СВО и их семей, а также эффективное взаимодействие между органами местного самоуправления, промышленными предприятиями, бизнесом и волонтерами.
Минниханов выразил уверенность в том, что Алексей Валерьевич обладает достаточным опытом, преданностью интересам республики и высоким профессионализмом, чтобы сохранить достигнутые успехи Татарстана и обеспечить дальнейшее развитие.