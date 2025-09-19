Депутаты одобрили кандидатуру Алексея Шмыкова на пост первого замгубернатора

Алексей Шмыков занимал должность главы города Каменск-Уральский с марта 2016 года по январь 2021 года. В январе 2021 года был назначен на должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Первый заместитель губернатора региона отвечает за социально-экономическое развитие региона и координирует работу заместителей губернатора и министров. В его ведении министерства экономики, промышленности и науки, природных ресурсов и экологии, агропромышленного комплекса и потребительского рынка, департаменты ветеринарии и животного мира.