Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты одобрили кандидатуру Алексея Шмыкова на пост первого замгубернатора

Комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Законодательного собрания Свердловской области рассмотрел предложенную губернатором Денисом Паслером кандидатуру Алексея Шмыкова на должность первого заместителя главы региона.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщило управление информационной политики региона. Заседание прошло 19 сентября.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Аркадий Чернецкий отметил, что уровень ответственности и компетентности господина Шмыкова полностью соответствует требованиям должности.

«Его стиль работы — решать задачи без популизма, не отвлекаясь на действия, которые не приносят результата и создают ненужный шум вокруг того или иного вопроса», — подчеркнул Аркадий Чернецкий.

Комитет рекомендовал Законодательному собранию согласовать назначение. Вопрос включен в повестку 47-го заседания парламента, которое состоится 25 сентября.

«В случае согласования и назначения меня на должность первого заместителя губернатора Свердловской области нас с вами ждет большой объем работы по формированию бюджета на 2026 год и плановый период», — сказал Алексей Шмыков.

Алексей Шмыков занимал должность главы города Каменск-Уральский с марта 2016 года по январь 2021 года. В январе 2021 года был назначен на должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Первый заместитель губернатора региона отвечает за социально-экономическое развитие региона и координирует работу заместителей губернатора и министров. В его ведении министерства экономики, промышленности и науки, природных ресурсов и экологии, агропромышленного комплекса и потребительского рынка, департаменты ветеринарии и животного мира.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что правительство Свердловской области ушло в отставку после назначения Дениса Паслера на пост губернатора.