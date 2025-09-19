Самый высокий результат среди глав регионов: Минниханов вступил в должность Раиса Татарстана

В Казани прошла торжественная церемония вступления в должность Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Кто поздравил его в числе первых и какой подарок приготовила молодежь, пишет ИА «Татар-информ».
Лидеры стран прислали поздравительные телеграммы.
Этим утром в Большом концертном зале имени С. Сайдашева собралось около 700 человек — руководители федеральных и региональных структур, общественные и политические деятели, ветераны СВО и представители дипломатического корпуса.
В президиуме находились Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Полпред Президента РФ Игорь Комаров, Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Мухаметшин в своей речи подчеркнул, что все собравшиеся — свидетели знакового события в общественно-политической жизни Татарстана.
«Подавляющее число голосов, 88,09%, за Рустама Минниханова. Тем самым избирателями сделан однозначный выбор в пользу продолжения реализуемого курса на уверенное созидание будущего на прочном фундаменте, заложенном предшествующими поколениями» — считает Мухаметшин.
Лидеры дружественных стран прислали поздравительные телеграммы по случаю инаугурации Минниханова. Их зачитал Мухаметшин. Среди поздравивших — президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, король Бахрейна и др.
Присяга и слова благодарности от Минниханова.
«Торжественно клянусь верно служить многонациональному народу Республики Татарстан, обеспечивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Татарстан, федеральные законы и законы Республики Татарстан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Главы (Раиса) Республики Татарстан», — произнес Рустам Минниханов слова присяги, после чего Мухаметшин объявил о вступлении его в должность главы Татарстана.
После клятвы зал встретил Минниханова аплодисментами, прозвучали гимны России и Татарстана.
Раис Татарстана выступил с речью. Он заявил, что за последние пять лет республика доказала свою силу, выстояв перед лицом пандемии, санкций и трансформации экономических связей. Сегодня Татарстан — это опорный регион страны, с уверенностью заявил Минниханов.
За личную поддержку и внимание к республике Раис поблагодарил Президента России Владимира Путина, а также Правительство страны во главе с Премьер-министром Михаилом Мишустиным. Минниханов также выразил благодарность Первому Президенту Минтимеру Шаймиеву, которого назвал своим наставником.
Раис Татарстана отметил, что забота о людях, повышение качества жизни людей — это приоритеты, которые были прежде и которые будут сохраняться в ближайшие годы.
Поздравления от федеральных властей.
На церемонии выступили представители федеральных властей, которые также поздравили Минниханова с официальным вступлением в должность. Среди них — зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Успехи Татарстана — это результат целеустремленной и слаженной работы Рустама Минниханова и его команды. Благодаря вашей чуткости к вопросам людей и умению находить оптимальные решения, в республике создаются новые возможности для комфортной и благополучной жизни», — сказал Хуснуллин.
Он отметил, что Татарстан стал позитивным брендом, который известен по всему миру.
Полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров напомнил, что Минниханов руководит регионом уже 15 лет и за это время не раз демонстрировал профессионализм и заботу о благополучии жителей республики.
«Результаты выборов 14 сентября подтверждают правильность выбранного вами курса: 2 млн избирателей выразили поддержку проводимым в республике преобразованиям. Это самый высокий результат среди глав регионов, избравшихся в России в 2025 году», — сказал Комаров.
Он отметил сбалансированное развитие региона, достижения в промышленности, сельском хозяйстве, инновациях, а также поддержку участников СВО и их семей.
Поздравительная телеграмма поступила и от Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, ее зачитал зампред Госдумы РФ Александр Бабаков.
«В республике растут социально-экономические показатели, реализуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, повышается благосостояние жителей Татарстана. Ваша победа на выборах показала, что люди ценят результаты проделанной вами работы и доверяют вам, видят в вас человека, который отстаивает их интересы, эффективно решает задачи, стоящие перед республикой», — говорится в телеграмме Володина.
Военные благодарны команде Минниханова за поддержку.
Герой России, гвардии подполковник, командир батальона морской пехоты Михаил Марцев в своем выступлении сказал, что Рустам Минниханов — сильный лидер, собравший вокруг себя сильную команду, которая ведет республику вперед, а также активно помогает участникам СВО.
«Как командир батальона морской пехоты понимаю важность работы плечом к плечу. Только так можно обеспечить эффективный результат и продвижение вперед», — заявил Марцев.
Как военнослужащий он заявил, что видит развитие Татарстана и ощущает поддержку со стороны республики как об участниках и ветеранах СВО, так и об их семьях.
«Мы сражаемся за Родину, за безопасность наших людей и будущее поколений. Рустам Нургалиевич, позвольте вас поздравить со вступлением в должность Раиса Татарстана и пожелать успехов в вашем непростом деле», — заключил Герой России.
После завершения официальной части на площади Свободы гостей встретили студенты. Молодежь скандировала «Татарстан!» и исполняла песни «Мин яратам сине, Татарстан!» и «Туган як».