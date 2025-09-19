Самый высокий результат среди глав регионов: Минниханов вступил в должность Раиса Татарстана

«В республике растут социально-экономические показатели, реализуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, повышается благосостояние жителей Татарстана. Ваша победа на выборах показала, что люди ценят результаты проделанной вами работы и доверяют вам, видят в вас человека, который отстаивает их интересы, эффективно решает задачи, стоящие перед республикой», — говорится в телеграмме Володина.