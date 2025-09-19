«Страна.ua»: Киев готовится к «трудным решениям» при ухудшении положения ВСУ

«Президент [Зеленский] четко дал понять, что на уступки России ни по территориям, ни по языку он не пойдет. Война, по его мнению, развивается по более-менее приемлемому в нынешних условиях сценарию. Если ВСУ не дадут россиянам добиться успеха, то Путину придется согласиться на допустимые для Украины условия завершения войны — такой был основной смысл сказанного», — сказал в беседе со «Страной.ua» один из депутатов, близких к руководству фракции.