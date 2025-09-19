Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин прилетел в Пермь

ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Пермь, он посетит «Мотовилихинские заводы», где расположено единственное в России артиллерийское производство полного цикла, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Президент посещает город в День оружейника, этот праздник ежегодно отмечается в России 19 сентября.

Пермский край — крупный промышленный центр Урала, здесь работают в том числе оборонные предприятия.

В годы Великой Отечественной войны отсюда на фронт поставляли пушки, авиадвигатели, бронекатера, каски и снаряды, в том числе для «Катюши». Два города — Пермь и Лысьва — были удостоены звания «Город трудовой доблести».

Сейчас жители Прикамья и оборонные предприятия региона вносят свой вклад в проведение СВО, отмечено в справочных материалах к рабочей поездке президента в регион. С 2022 года Пермский край помогает в восстановлении Северодонецка.