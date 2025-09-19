Путин прилетел в Пермь

Президент посещает город в День оружейника, этот праздник ежегодно отмечается в России 19 сентября.
Пермский край — крупный промышленный центр Урала, здесь работают в том числе оборонные предприятия.
В годы Великой Отечественной войны отсюда на фронт поставляли пушки, авиадвигатели, бронекатера, каски и снаряды, в том числе для «Катюши». Два города — Пермь и Лысьва — были удостоены звания «Город трудовой доблести».
Сейчас жители Прикамья и оборонные предприятия региона вносят свой вклад в проведение СВО, отмечено в справочных материалах к рабочей поездке президента в регион. С 2022 года Пермский край помогает в восстановлении Северодонецка.