Мэр Сочи: Центральная набережная должна стать пространством мирового уровня

Обсуждались как уже реализуемые этапы реконструкции, так и перспективы развития центральной набережной на ближайшие годы. Особое внимание уделили проекту строительства новых берегоукрепительных сооружений в районе Южного мола Сочинского морского порта. В рамках первого этапа на пляжном комплексе «Маяк» уже завершили укладку двух инновационных волноломов. Второй этап предусматривает возведение подобных сооружений протяженностью около 1300 метров на территории от пляжа «Маяк» до парка им. Фрунзе.