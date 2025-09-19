Мэр Сочи: Центральная набережная должна стать пространством мирового уровня

В Сочи планируется масштабная реновация Приморской набережной, которая должна превратить ее в современное и многофункциональное пространство мирового уровня. Мэр Андрей Прошунин провел рабочее совещание, посвященное этому вопросу, с участием представителей администрации и компаний-застройщиков.
Обсуждались как уже реализуемые этапы реконструкции, так и перспективы развития центральной набережной на ближайшие годы. Особое внимание уделили проекту строительства новых берегоукрепительных сооружений в районе Южного мола Сочинского морского порта. В рамках первого этапа на пляжном комплексе «Маяк» уже завершили укладку двух инновационных волноломов. Второй этап предусматривает возведение подобных сооружений протяженностью около 1300 метров на территории от пляжа «Маяк» до парка им. Фрунзе.
Инвестор представил главе города планы по комплексному развитию территории самой набережной — от концертного зала «Фестивальный» до отеля «Пулман». Предложены варианты реновации верхней и нижней Приморской набережных со строительством эскалаторов, новых объектов гостеприимства, ремонтом подпорных стен и благоустройством терренкура на панорамных террасах с вековыми соснами.
«Развитие прибрежных территорий является важным направлением работы администрации города. Центральная набережная Сочи — это визитная карточка курорта, и наша общая задача — сделать ее современным, комфортным и многофункциональным пространством мирового уровня, — сказал Прошунин. — При этом любой подобный проект должен быть реализован исключительно после обсуждения с жителями, тщательного всестороннего изучения и планирования, согласования с вышестоящими органами государственной власти».
Мэр курорта также отметил важность сбалансированного развития всего города и готовность обсуждать с инвесторами варианты эффективного использования береговой линии Лазаревского района.