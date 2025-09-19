Президент Владимир Путин прилетел в Пермь

Напомним, в прошлый раз глава государства приезжал в Пермь с визитом в октябре 2023 года. Тогда Владимир Путин встретился с молодыми боксёрами, поприветствовал гостей международного спортивного форума и встретился с генконструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. В августе 2025 года президент РФ также принял участие в открытии нового Пермского зоопарка, который ему продемонстрировали дистанционно.