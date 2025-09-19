Ричмонд
Президент Владимир Путин прилетел в Пермь

Глава государства прибыл в столицу Пермского края 19 сентября.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Пермь 19 сентября, сообщает РИА Новости.

Глава государства прибыл в краевую столицу с рабочим визитом, чтобы посетить несколько промышленных и культурных объектов региона. В частности, запланирован визит на «Мотовилихинские заводы», встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Напомним, в прошлый раз глава государства приезжал в Пермь с визитом в октябре 2023 года. Тогда Владимир Путин встретился с молодыми боксёрами, поприветствовал гостей международного спортивного форума и встретился с генконструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. В августе 2025 года президент РФ также принял участие в открытии нового Пермского зоопарка, который ему продемонстрировали дистанционно.