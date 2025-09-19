Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали, от какой тактики в отношении России отказался Трамп

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию, пишет Washington Post.

Источник: Reuters

«Новые санкции были ключевым инструментом администрации Байдена. От этого подхода отказались: Трамп с начала своего срока не ввел никаких новых ограничений против России», — говорится в публикации.

В материале указали, что без введения новых экономических мер предыдущие рестрикции против России постепенно теряют свою силу.

Газета 14 сентября писала, что требование Трампа к странам НАТО отказаться от импорта российской нефти может быть попыткой отложить принятие новых антироссийских санкций.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше