«Новые санкции были ключевым инструментом администрации Байдена. От этого подхода отказались: Трамп с начала своего срока не ввел никаких новых ограничений против России», — говорится в публикации.
В материале указали, что без введения новых экономических мер предыдущие рестрикции против России постепенно теряют свою силу.
Газета 14 сентября писала, что требование Трампа к странам НАТО отказаться от импорта российской нефти может быть попыткой отложить принятие новых антироссийских санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.