Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратился к гражданам республики с призывом протестовать против «грабежа» со стороны Украины. Такое заявление он сделал после того, как украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз потребовал от Европы выделения срочной финансовой помощи, пишет «Лента.ру».