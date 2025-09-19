Свое возмущение просьбой главы Украины политик выразил в соцсети X. Он назвал запрос Зеленского «полным бредом».
«И кто, как вы думаете, даст ему эти 3,5 миллиарда долларов в течение месяца? Европейские страны… В том числе Франция!» — приводит слова политика «Лента.ру».
Филиппо уточнил, что, если страны Европы предоставят финансовую помощь украинской армии, то деньги будут направлены на покупку вооружения у США. Политик добавил, что новое оружие, которое поступит ВСУ, усугубит и продлит военное противостояние Киева и Москвы.
Глава партии «Патриоты» считает, что французы должны воспротивиться «грабежу» Зеленского и не позволить перечислить Украине ни евро.