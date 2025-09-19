Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции призвали протестовать против «грабежа» со стороны Киева

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратился к гражданам республики с призывом протестовать против «грабежа» со стороны Украины. Такое заявление он сделал после того, как украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз потребовал от Европы выделения срочной финансовой помощи, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Свое возмущение просьбой главы Украины политик выразил в соцсети X. Он назвал запрос Зеленского «полным бредом».

«И кто, как вы думаете, даст ему эти 3,5 миллиарда долларов в течение месяца? Европейские страны… В том числе Франция!» — приводит слова политика «Лента.ру».

Филиппо уточнил, что, если страны Европы предоставят финансовую помощь украинской армии, то деньги будут направлены на покупку вооружения у США. Политик добавил, что новое оружие, которое поступит ВСУ, усугубит и продлит военное противостояние Киева и Москвы.

Глава партии «Патриоты» считает, что французы должны воспротивиться «грабежу» Зеленского и не позволить перечислить Украине ни евро.

Флориан Филиппо постоянно выступает против оказания поддержки украинским властям. Ранее политик заявлял, что просьбы Киева являются «безумием». Он требовал, чтобы Евросоюз поставил на паузу перечисление финансовой помощи Украине и не предоставлял оружие.