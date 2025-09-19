В России ответили на призыв Зеленского нарастить производство оружия

Соответствующее заявление Зеленский сделал ранее на фоне ударов Вооруженных сил России. В своем телеграмм-канале он написал, необходимо активнее реализовывать все меры, усиливающие оборонный потенциал Украины, включая «программу PURL, сопроизводство, финализацию гарантий безопасности».
Украина производит большое число вооружений в кооперации с западными компаниями. Формирование этих предприятий началось после 2014 года в рамках активной подготовки к нынешнему конфликту, которую Киев продолжает вести совместно с западными партнерами, указал Чепа.
«Украина производит оружие, и немалое количество, и производит она много оружия совместно с западными компаниями, которые они сумели создать за последние десять лет. Мы планомерно уничтожаем эти производственные мощности, но они пытаются организовывать производство и на территории Украины, и на территории Европы», — отметил депутат.
В ночь на 19 сентября столица Украины подверглась атаке российских БПЛА. Киевские власти сообщали об активации работы системы ПВО. Ранее сообщалось, что авиация ВС РФ, ударные дроны, ракетные подразделения и артиллерийские силы России поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.