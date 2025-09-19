Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России ответили на призыв Зеленского нарастить производство оружия

Россия систематически уничтожает украинские производственные мощности военного назначения. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского активизировать военно-промышленное сотрудничество с западными странами.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Соответствующее заявление Зеленский сделал ранее на фоне ударов Вооруженных сил России. В своем телеграмм-канале он написал, необходимо активнее реализовывать все меры, усиливающие оборонный потенциал Украины, включая «программу PURL, сопроизводство, финализацию гарантий безопасности».

Украина производит большое число вооружений в кооперации с западными компаниями. Формирование этих предприятий началось после 2014 года в рамках активной подготовки к нынешнему конфликту, которую Киев продолжает вести совместно с западными партнерами, указал Чепа.

«Украина производит оружие, и немалое количество, и производит она много оружия совместно с западными компаниями, которые они сумели создать за последние десять лет. Мы планомерно уничтожаем эти производственные мощности, но они пытаются организовывать производство и на территории Украины, и на территории Европы», — отметил депутат.

В ночь на 19 сентября столица Украины подверглась атаке российских БПЛА. Киевские власти сообщали об активации работы системы ПВО. Ранее сообщалось, что авиация ВС РФ, ударные дроны, ракетные подразделения и артиллерийские силы России поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше