Юрий Слюсарь упразднил должности двух своих заместителей

Речь идет о замах, которые одновременно возглавляли региональные министерства финансов и сельского хозяйства. Возглавлять эти областные ведомства будут руководители в должности министров.
Деятельность министерства финансов будет курировать сам губернатор, а работу аграрного ведомства — его первый заместитель Алексей Господарев.
Также глава региона перераспределил полномочия других своих заместителей. Так, кураторство деятельности казачества передано из ведения заместителя губернатора Сергея Бодрякова к заместителю губернатора Михаилу Корнееву.
Сегодня Юрий Слюсарь вступил в должность губернатора и приступил к формированию управленческой команды.