Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь упразднил должности двух своих заместителей

Ростовская область, 19 сентября 2025. DON24.RU. В структуре правительства Ростовской области упразднены должности двух заместителей губернатора. Соответствующий указ подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о замах, которые одновременно возглавляли региональные министерства финансов и сельского хозяйства. Возглавлять эти областные ведомства будут руководители в должности министров.

Деятельность министерства финансов будет курировать сам губернатор, а работу аграрного ведомства — его первый заместитель Алексей Господарев.

Также глава региона перераспределил полномочия других своих заместителей. Так, кураторство деятельности казачества передано из ведения заместителя губернатора Сергея Бодрякова к заместителю губернатора Михаилу Корнееву.

Сегодня Юрий Слюсарь вступил в должность губернатора и приступил к формированию управленческой команды.