Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, в каком виде сохранить урожай овощей и фруктов

Лукашенко предупредил, что проблем с овощами и картофелем быть не должно.

Источник: Комсомольская правда

Посещая Гродненскую область, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о сохранении в товарном виде урожая овощей и фруктов, пишет БелТА.

— Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем, — сказал Лукашенко председателю Гродненского облисполкома Юрию Караеву.

Караев сообщил, что область поделиться урожаем с другими регионами. Президент Беларуси подчеркнул важность сохранения урожая овощей и фруктов:

— Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. Это по-военному надо делать.

Ранее мы писали о том, какого министра Лукашенко «допрашивал» и почему (читать далее вот тут).

Еще Лукашенко сказал, что в Беларуси «пока получается», хотя ей завидуют.

Кроме того, Лукашенко остался недоволен благоустройством Жировичей: «Делалось на скорую руку и по-военному».

Кстати, собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске осенью 2025 года.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше