Лукашенко сказал, в каком виде сохранить урожай овощей и фруктов

Посещая Гродненскую область, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о сохранении в товарном виде урожая овощей и фруктов, пишет БелТА.
— Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем, — сказал Лукашенко председателю Гродненского облисполкома Юрию Караеву.
Караев сообщил, что область поделиться урожаем с другими регионами. Президент Беларуси подчеркнул важность сохранения урожая овощей и фруктов:
— Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. Это по-военному надо делать.
Еще Лукашенко сказал, что в Беларуси «пока получается», хотя ей завидуют.
Кроме того, Лукашенко остался недоволен благоустройством Жировичей: «Делалось на скорую руку и по-военному».
