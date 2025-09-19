В ЕС и НАТО заявили о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии

В нарушении своего воздушного пространства Россию на прошлой неделе обвинила Польша. Речь шла о налете дронов, которые польские власти назвали российскими.
Москва обвинения отвергла. В российском посольстве в Лондоне отмечали, что возможности для того, чтобы направлять беспилотники в сторону Польши «под чужим флагом» имеет Украина. Российское Минобороны, в свою очередь, заявило об отсутствии планов нанесения ударов по польской территории и выразило готовность к консультациям с польскими коллегами для прояснения обстоятельств инцидента.
Материал дополняется.
