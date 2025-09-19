Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС и НАТО заявили о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии

Российские военные самолеты в пятницу нарушили воздушное пространство Эстонии, передает Reuters со ссылкой на представителей ЕС и НАТО.

Источник: РБК

В нарушении своего воздушного пространства Россию на прошлой неделе обвинила Польша. Речь шла о налете дронов, которые польские власти назвали российскими.

Москва обвинения отвергла. В российском посольстве в Лондоне отмечали, что возможности для того, чтобы направлять беспилотники в сторону Польши «под чужим флагом» имеет Украина. Российское Минобороны, в свою очередь, заявило об отсутствии планов нанесения ударов по польской территории и выразило готовность к консультациям с польскими коллегами для прояснения обстоятельств инцидента.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше