Reuters: новый премьер Франции столкнулся с ультиматумом

Критики же предупреждают Лекорню, что «налог Цукмана» нанесет ущерб инвестициям в инновационные стартапы, такие как французский разработчик искусственного интеллекта Mistral AI, который является главной надеждой Европы в борьбе с американскими конкурентами, например OpenAI. Цукман, в свою очередь, настаивал на том, что не должно быть никаких исключений. На его взгляд, владельцы таких фирм, как Mistral AI, которая сейчас оценивается в 11,7 млрд евро, должны иметь возможность расплачиваться акциями, если у них не хватает наличных.