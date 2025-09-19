Ричмонд
Reuters: новый премьер Франции столкнулся с ультиматумом

Премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню предстоит решить «вопрос на миллион долларов»: как облагать налогом французских миллиардеров. Это может определить судьбу уже пятого премьера Франции менее чем за два года, пишет британское агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, «политическое выживание» Лекорню зависит от дилеммы: угодить социалистам и широкой общественности, которые настаивают на повышении налога на богатство с 0,01%, заложенного в бюджет Франции на 2026 год, до 2%, или прислушаться к оппонентам из правого крыла.

Законопроект должен быть направлен парламентариям к 7 октября.

Если 2%-ный налог, получивший название «налог Цукмана»*, будет введен, это изменит подход Франции к проблеме имущественного неравенства и вновь усилит опасения по поводу оттока капитала из страны.

Экономист Габриэль Цукман заявил Reuters, что самые богатые семьи во многих странах платят подоходный налог меньше, чем большинство граждан, но во Франции этот разрыв особенно заметен.

Во-первых, миллиардеры практически не платят подоходный налог во Франции. А во-вторых, их состояние особенно быстро выросло за последние 15 лет.

Габриэль Цукман
экономист

По его оценкам, потенциальный 2%-ный налог на имущество, превышающее 100 миллионов евро, затронет только 1800 домохозяйств во Франции, но будет ежегодно приносить в казну до 20 млрд евро, помогая сократить дефицит бюджета. Сейчас дефицит бюджета Франции оценивается в 5,4% ВВП и является самым большим в еврозоне, уточняет агентство. Однако группа из семи ведущих экономистов считает, что налог может приносить доход в размере только около 5 млрд евро, но вынудит состоятельных французов покинуть страну.

Опрос, проведенный в сентябре социалогической организацией Ifop Group, показал, что увеличение налога для богатых поддерживает 86% французов, в том числе 92% избирателей из партии президента Эммануэля Макрона.

В парламенте это предложение пользуется широкой поддержкой левых, которым удалось провести его в нижней палате в феврале, прежде чем сенат (верхняя палата) отклонил его.

Теперь шансы социалистов на повышение «налога Цукмана» увеличились: Лекорню не может позволить себе оттолкнуть социалистов, так как они могут его свернуть, объединившись с другими партиями для вынесения вотума недоверия.

Критики же предупреждают Лекорню, что «налог Цукмана» нанесет ущерб инвестициям в инновационные стартапы, такие как французский разработчик искусственного интеллекта Mistral AI, который является главной надеждой Европы в борьбе с американскими конкурентами, например OpenAI. Цукман, в свою очередь, настаивал на том, что не должно быть никаких исключений. На его взгляд, владельцы таких фирм, как Mistral AI, которая сейчас оценивается в 11,7 млрд евро, должны иметь возможность расплачиваться акциями, если у них не хватает наличных.

Кроме того, эксперты-юристы полагают, что налог может столкнуться с конституционными проблемами. Они ссылаются на судебную практику, которая направлена против «конфискационных» мер и налогов, нацеленных на определенные группы. Цукман парирует тем, что повышение налога не заставит сверхбогатых платить больше других, но гарантирует, что они не будут платить меньше.

* «Налог Цукмана» это термин для предлагаемых Габриэлем Цукманом налогов, направленных на миллиардеров и крупные корпорации для борьбы с уклонением от уплаты налогов и обеспечения более справедливого распределения богатства.