Reuters: новый премьер Франции столкнулся с ультиматумом

Законопроект должен быть направлен парламентариям к 7 октября.
Экономист Габриэль Цукман заявил Reuters, что самые богатые семьи во многих странах платят подоходный налог меньше, чем большинство граждан, но во Франции этот разрыв особенно заметен.
Во-первых, миллиардеры практически не платят подоходный налог во Франции. А во-вторых, их состояние особенно быстро выросло за последние 15 лет.
По его оценкам, потенциальный 2%-ный налог на имущество, превышающее 100 миллионов евро, затронет только 1800 домохозяйств во Франции, но будет ежегодно приносить в казну до 20 млрд евро, помогая сократить дефицит бюджета. Сейчас дефицит бюджета Франции оценивается в 5,4% ВВП и является самым большим в еврозоне, уточняет агентство. Однако группа из семи ведущих экономистов считает, что налог может приносить доход в размере только около 5 млрд евро, но вынудит состоятельных французов покинуть страну.
В парламенте это предложение пользуется широкой поддержкой левых, которым удалось провести его в нижней палате в феврале, прежде чем сенат (верхняя палата) отклонил его.
Критики же предупреждают Лекорню, что «налог Цукмана» нанесет ущерб инвестициям в инновационные стартапы, такие как французский разработчик искусственного интеллекта Mistral AI, который является главной надеждой Европы в борьбе с американскими конкурентами, например OpenAI. Цукман, в свою очередь, настаивал на том, что не должно быть никаких исключений. На его взгляд, владельцы таких фирм, как Mistral AI, которая сейчас оценивается в 11,7 млрд евро, должны иметь возможность расплачиваться акциями, если у них не хватает наличных.
Кроме того, эксперты-юристы полагают, что налог может столкнуться с конституционными проблемами. Они ссылаются на судебную практику, которая направлена против «конфискационных» мер и налогов, нацеленных на определенные группы. Цукман парирует тем, что повышение налога не заставит сверхбогатых платить больше других, но гарантирует, что они не будут платить меньше.
* «Налог Цукмана» — это термин для предлагаемых Габриэлем Цукманом налогов, направленных на миллиардеров и крупные корпорации для борьбы с уклонением от уплаты налогов и обеспечения более справедливого распределения богатства.