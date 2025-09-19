Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК

ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в Перми продемонстрировали решения, обеспечивающие превосходство российской оборонной промышленности на мировой арене, указано в справочных материалах к поездке главы государства в Пермский край.

Президент в пятницу, в День оружейника прилетел в Пермь с рабочей поездкой. На площадке «Мотовилихинских заводов» глава государства ознакомился с выставкой перспективных образцов вооружения и военной техники.

Как отмечено в справочных материалах, предоставленных пресс-службой президента, основными направлениями экспозиции стали передовые системы реактивного залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, артиллерийские заготовки для различных типов российских орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

«Особое внимание будет уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, обеспечивающих превосходство российской оборонной промышленности на мировом арене», — указано в материалах.

«Мотовилихинские заводы» — градообразующее предприятие Перми. Здесь выпускают передовую ствольную артиллерию и РСЗО. Это единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.