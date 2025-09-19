Путину показали решения, обеспечивающие превосходство российского ОПК

Президент в пятницу, в День оружейника прилетел в Пермь с рабочей поездкой. На площадке «Мотовилихинских заводов» глава государства ознакомился с выставкой перспективных образцов вооружения и военной техники.
Как отмечено в справочных материалах, предоставленных пресс-службой президента, основными направлениями экспозиции стали передовые системы реактивного залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, артиллерийские заготовки для различных типов российских орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.
«Особое внимание будет уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, обеспечивающих превосходство российской оборонной промышленности на мировом арене», — указано в материалах.
«Мотовилихинские заводы» — градообразующее предприятие Перми. Здесь выпускают передовую ствольную артиллерию и РСЗО. Это единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.