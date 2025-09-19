Еврокомиссия утвердила содержание 19-го пакета санкций против России

«Все эти меры не учитывают, что Россия уже переориентировала свои энергетические потоки на другие рынки, а также развила механизмы обхода санкций, включая использование “теневого флота”. Сроки введения санкций и их конкретные параметры пока окончательно не определены, что свидетельствует о недостаточной проработанности предложений со стороны ЕС. Вполне заметно, что идеи у ЕС заканчиваются и каждый последующий пакет санкций дается им все сложнее», — заключил Мосягин.