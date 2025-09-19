ГПК Беларуси не имеет данных о возобновлении работы польских пунктов пропуска

В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска не поступало, пишет БелТА.
В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок.
— На текущий момент времени официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска от сопредельной стороны в Госпогранкомитет не поступало, — рассказал представитель ГПК Антон Бычковский.
Сообщается, что на границе Беларуси и стран Евросоюза функционируют только два литовских погранперехода и один латвийский.
