Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГПК Беларуси не имеет данных о возобновлении работы польских пунктов пропуска

ГПК Беларуси нет имеет информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска не поступало, пишет БелТА.

В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок.

— На текущий момент времени официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска от сопредельной стороны в Госпогранкомитет не поступало, — рассказал представитель ГПК Антон Бычковский.

Сообщается, что на границе Беларуси и стран Евросоюза функционируют только два литовских погранперехода и один латвийский.

Ранее мы писали, что синоптики сказали, что в выходные 20 и 21 сентября в Беларуси будет до плюс 29.

Еще рассказали, что пожилые и инвалиды получат бесплатную помощь в доставке овощей на дом с ярмарок.

Прочитайте, что женщина выпала с девятого этажа в Витебске и выжила.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше