СМИ: Афганистан отвергает возвращение США на авиабазу Баграм

Согласно NYT, талибы вернули себе авиабазу в 2021 году после вывода войск США и краха афганского правительства. Во время вывода войск США оставили после себя тысячи единиц оружия и другой военной техники. Американскую военную форму и обувь до сих пор можно найти на базарах Кабула, а иностранных гостей, прибывающих из аэропорта, приветствуют граффити: «Наша нация победила Америку с Божьей помощью».