СМИ: Афганистан отвергает возвращение США на авиабазу Баграм

Афганистан отклонил призыв президента США Дональда Трампа к американским военным вернуть себе авиабазу Баграм, сообщают американские и арабские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Трамп в четверг, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, заявил, что его администрация настаивает на «возвращении» базы в Баграме, подчеркнув, что она находится «в часе полета до объектов, где Китай производит свое ядерное оружие».

В пятницу представитель Министерства иностранных дел Афганистана Закир Джалали сообщил, что Кабул готов к взаимодействию, но заявил, что Афганистан не позволит США восстановить военное присутствие в своей стране, пишет катарское издание Al Jazeera.

Афганистану и США необходимо взаимодействовать друг с другом… без сохранения Соединенными Штатами какого-либо военного присутствия в какой-либо части Афганистана.

Закир Джалали
представитель МИД Афганистана

Кабул готов развивать политические и экономические связи с Вашингтоном на основе «взаимного уважения и общих интересов», добавил он. По словам Джалали, «на протяжении всей истории афганцы никогда не мирились с чьим-либо военным присутствием» в своей стране, но для других видов взаимодействия «открыты все двери».

Другие официальные лица Афганистана были менее дипломатичны, обращает внимание американская газета The New York Times. Мухаджер Фарахи, заместитель министра информации и культуры, опубликовал в соцсети X такой отрывок: «Те, кто когда-то вместе с нами разбивали свои головы о скалы, до сих пор не обрели покоя*». И подписал этот отрывок: «Баграм. Афганистан».

Расположенный к северу от Кабула город Баграм служил центром военных операций США во время их двадцатилетней оккупации Афганистана, напоминает Al Jazeera. За это время тысячи афганцев были заключены в американскую тюрьму в Баграме без предъявления обвинений и суда, многие из них подвергались жестокому обращению или пыткам.

Согласно NYT, талибы вернули себе авиабазу в 2021 году после вывода войск США и краха афганского правительства. Во время вывода войск США оставили после себя тысячи единиц оружия и другой военной техники. Американскую военную форму и обувь до сих пор можно найти на базарах Кабула, а иностранных гостей, прибывающих из аэропорта, приветствуют граффити: «Наша нация победила Америку с Божьей помощью».

Трамп неоднократно выражал сожаление по поводу того, что США отказались от авиабазы в Баграме.

Он считает, что Вашингтону следовало сохранить присутствие американских военнослужащих в Афганистане из-за его близости к Китаю. Кроме того, авиабаза в Баграме может обеспечить США доступ к ценным минеральным ресурсам Афганистана.

Как утверждает американский канал CNN, официальные лица США взвешивают возможность восстановления присутствия в Баграме как минимум с марта. В заявлении, опубликованном Пентагоном в четверг, говорится о словах Трампа насчет авиабазы в Баграме: «Мы всегда готовы выполнить любую миссию по указанию президента».

* Это отсылка к библейскому стиху из Псалма 137:9 (136−9). Оригинальный стих описывает жестокую жажду мести евреев в вавилонском плену, молящихся о смерти детей своих похитителей, чтобы отомстить за разрушение Иерусалима: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!»

