Работа для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФ

«Наши идеи касаются, в том числе, налоговой политики, архивного дела, порядка использования средств материнского капитала, разработки новой стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в России», — уточнил он.
Кроме того, крымчане предложили инициативы по установлению льготной налоговой ставки по ипотеке в размере 2% годовых для медработников и увековечивания памяти погибших при защите Отечества.
«К примеру, мы предлагаем продлить сроки эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход” и внедрить в него элементы автоматизированной упрощенной системы налогообложения», — пояснил Константинов.
Он напомнил, что на 1 января 2025 года в России зарегистрированы 12,17 миллионов самозанятых, а к концу действия эксперимента, 31 декабря 2028 года, ожидается увеличение их числа до 18 миллионов. По мнению председателя крымского Госсовета, нужно заранее рассмотреть вопрос продления сроков или внедрения плавной трансформации режима.
«Кроме того, мы инициируем установление обязательства для выпускников медицинских колледжей, получивших образование за счет бюджетных средств, в течение трех лет работать в государственных или муниципальных медучреждениях», — добавил председатель Госсовета Крыма.
Он уточнил, что при этом выпускнику предлагается предоставить право самостоятельно выбрать медорганизацию для трудоустройства из числа доступных в системе.
«Еще одна наша инициатива касается дополнения списка должностей, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, должностью “клинический психолог”, — рассказал Константинов.
Помимо этого, Госсовет РК сформировал инициативу, согласно которой предлагается рассмотреть возможность увеличения доли мест для целевого приема по программам высшего образования до 100% по дефицитным предметам — математике, физике, информатике, химии и биологии.
Ранее Константинов во время 43-й Конференции Южно-российской парламентской ассоциации, которая проходит в Волгограде заявил, что в России поддержали законодательную инициативу Крыма установить дополнительные требования в отношении иноагентов.