Работа для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФ

Он напомнил, что на 1 января 2025 года в России зарегистрированы 12,17 миллионов самозанятых, а к концу действия эксперимента, 31 декабря 2028 года, ожидается увеличение их числа до 18 миллионов. По мнению председателя крымского Госсовета, нужно заранее рассмотреть вопрос продления сроков или внедрения плавной трансформации режима.