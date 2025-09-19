Трамп обсудил с Си прекращение конфликта России и Украины

«Мы добились прогресса по многим важным вопросам, включая торговлю, проблему фентанила, необходимость положить конец войне между Россией и Украиной, а также одобрение сделки по TikTok», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, лидеры договорились, что встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества, который пройдет с 31 октября по 1 ноября. Американский президент также рассказал о планах лично посетить Китай в начале следующего года, «а председатель Си, в свою очередь, приедет в США в подходящее время». «Звонок прошел очень хорошо, мы продолжим общаться по телефону», — добавил он.
Последний раз Трамп и Си созванивались 5 июня. Это был их первый разговор после того, как США решили ввести торговые пошлины. По итогам сегодняшних контактов китайский лидер заявил, что отношения Пекина с Вашингтоном крайне важны, и обе страны могут стремиться к общему процветанию и приносить пользу себе и всему миру. «Обе стороны могут продолжать надлежащим образом решать нерешенные вопросы в отношениях и стремиться к взаимовыгодному результату», — заявил Си (цитата по CCTV).
США после прихода к власти администрации Трампа вступили в торговую войну с Китаем. Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из этой страны до 145%. Пекин ввел симметричные меры в размере 125%. В мае на встречах в Женеве сторонам удалось договориться о снижении американских пошлин на китайские товары со 145 до 30%, и наоборот, китайских пошлин на продукцию из США — со 125 до 10% на 90 дней. В августе Китай и США продлили тарифную паузу еще на три месяца.
15 сентября США и Китай заявили о достижении рамочного соглашения о передаче TikTok под контроль американской стороны. В январе Трамп потребовал, чтобы китайская ByteDance продала американские активы TikTok, угрожая блокировкой приложения в США. В ответ TikTok ограничил доступ для пользователей из США. Потом сервис был удален из магазинов приложений.