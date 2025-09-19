СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана

«Поскольку резолюция не была принята, санкции ООН в отношении Ирана могут быть введены по истечении 30-дневного срока, то есть 28 сентября. Однако переговоры о продлении соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). — Прим. БЕЛТА) могут быть продолжены на следующей неделе, в том числе во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится уже на следующей неделе в Нью-Йорке», — подчеркнули в СБ ООН.