СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что санкции ООН против Ирана могут быть введены 28 сентября.
«Поскольку резолюция не была принята, санкции ООН в отношении Ирана могут быть введены по истечении 30-дневного срока, то есть 28 сентября. Однако переговоры о продлении соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). — Прим. БЕЛТА) могут быть продолжены на следующей неделе, в том числе во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится уже на следующей неделе в Нью-Йорке», — подчеркнули в СБ ООН.
В ходе голосования за резолюцию высказались Россия, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов СБ, включая США, Великобританию, Францию. Двое членов воздержались.
28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН. При этом страны «евротройки» заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября. -0-