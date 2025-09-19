Иран отреагировал на возобновление санкций ООН

«Министр иностранных дел нашей страны посчитал незаконным и необоснованным шаг трех европейских стран по восстановлению отмененных санкций Совета Безопасности [ООН]», — говорится в публикации.
Иран также назвал данный шаг злоупотреблением механизмом восстановления санкций и предупредил, что ответственность за последствия этого действия будет лежать на странах, инициировавших процесс восстановления ограничений.
Ранее Совбез ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении ограничений против Ирана, тем самым восстановив санкции в отношении страны.
