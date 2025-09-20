Губернатор вручил награды отличившимся жителям Воронежской области

Губернатор Александр Гусев наградил отличившихся жителей Воронежской области. Торжественная церемония состоялась 19 сентября.
Орденов, медалей, знаков отличия, Благодарностей президента России, Благодарностей губернатора, Почетных грамот правительства области удостоены 23 человека: труженики производств, врачи, инженеры, учителя, работники железной дороги, представители промышленных предприятий, общественных организаций.
Губернатор в приветственном слове отметил, что церемония носит особо торжественный характер, так как приурочена к 300-летнему юбилею Воронежской губернии и проходит накануне Дня города:
«В этом зале собрались те, чья профессиональная и общественная деятельность приносит громадную пользу нашей области и всем землякам. Именно благодаря таким людям, как вы, — ответственным, целеустремленным, неравнодушным — пишется история региона и страны. Создаются условия для дальнейшего нашего развития, движения вперед. И регион развивается заметными темпами».
Среди награжденных — главный врач Рамонской районной больницы Наталия Новомлинская, удостоенная почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Специалист отметила, что высокая награда — это ответственность и стимул работать с еще большей отдачей.
В завершение встречи глава региона еще раз поздравил присутствующих с высокой оценкой трудовых и человеческих усилий:
«Они стали заметным дополнением к успехам Воронежской земли, достигнутым в течение трех столетий».