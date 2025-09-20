Губернатор вручил награды отличившимся жителям Воронежской области

«В этом зале собрались те, чья профессиональная и общественная деятельность приносит громадную пользу нашей области и всем землякам. Именно благодаря таким людям, как вы, — ответственным, целеустремленным, неравнодушным — пишется история региона и страны. Создаются условия для дальнейшего нашего развития, движения вперед. И регион развивается заметными темпами».