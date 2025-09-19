В Кремле прокомментировали слова Трампа о том, что Путин его якобы «подвел»

«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно», — отметил Песков в ответ на вопрос, как Путин реагирует на такие заявления Трампа.