Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Путин якобы его подвел

В Кремле заявили, что эмоциональное отношение Трампа к конфликту на Украине вполне понятно.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин его якобы «подвел». Песков заявил ТАСС, что Трамп продолжает прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова Трампа о том, что глава РФ Владимир Путин якобы подвел американского лидера. Песков подчеркнул, что эмоциональное отношение Трампа к теме украинского конфликта вполне понятно.

