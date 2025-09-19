Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Путин якобы его подвел

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин его якобы «подвел». Песков заявил ТАСС, что Трамп продолжает прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине.